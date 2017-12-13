北市忠孝東路傳火警 11樓酒吧濃煙直竄天際

消防人員在事故現場佈水線，進行搶救作業。（記者姚岳宏攝）

2017-12-13 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市忠孝東路上一間位於11樓的複合式燒烤酒吧，在晚間傳出火警，濃煙竄出大樓外讓民眾看得心驚驚，事故建築物1樓還有許多正在營業的餐廳，消防人員獲報後已到場搶救中，呼籲民眾路過此處切勿圍觀，並注意自身安全。

根據《TVBS》報導，消防人員目前出動雲梯車，前往搶救台北市忠孝東路上一間位於11樓的失火酒吧，民眾若行經此處務必小心安全、盡速離去，勿耽擱消防人員搶救作業。