北市忠孝東路傳火警 11樓酒吧濃煙直竄天際

2017-12-13 21:41
消防人員在事故現場佈水線，進行搶救作業。（記者姚岳宏攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市忠孝東路上一間位於11樓的複合式燒烤酒吧，在晚間傳出火警，濃煙竄出大樓外讓民眾看得心驚驚，事故建築物1樓還有許多正在營業的餐廳，消防人員獲報後已到場搶救中，呼籲民眾路過此處切勿圍觀，並注意自身安全。
根據《TVBS》報導，消防人員目前出動雲梯車，前往搶救台北市忠孝東路上一間位於11樓的失火酒吧，民眾若行經此處務必小心安全、盡速離去，勿耽擱消防人員搶救作業。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
消防人員在事故現場佈水線，進行搶救作業。（記者姚岳宏攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市忠孝東路上一間位於11樓的複合式燒烤酒吧，在晚間傳出火警，濃煙竄出大樓外讓民眾看得心驚驚，事故建築物1樓還有許多正在營業的餐廳，消防人員獲報後已到場搶救中，呼籲民眾路過此處切勿圍觀，並注意自身安全。
根據《TVBS》報導，消防人員目前出動雲梯車，前往搶救台北市忠孝東路上一間位於11樓的失火酒吧，民眾若行經此處務必小心安全、盡速離去，勿耽擱消防人員搶救作業。
熱門推播