男子酒醉碰桌腳 害莊家擲骰子輸錢遭砍

2017-12-13 20:36

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子去年2月，與友人玩擲骰子比大小，輪到他當莊家時，因羅姓友人酒後重心不穩，不慎碰撞桌子，害吳男擲出的點數過小，幾乎通賠，他氣炸拿西瓜刀朝羅男揮砍，導致羅右手2至4指肌腱肌肉神經血管受損等傷害；被害者提出求償，新北地院判他賠償56萬餘元。

去年2月3日晚間10時許，擔任保全的吳男與一群朋友在住處玩擲骰子比大小，輪到他做莊擲骰子時，羅男因酒後重心不穩，不慎碰撞桌子，害吳男擲出的骰子點數非常小，幾乎通賠，吳男翻臉先怒罵三字經，隨後殺到客廳茶几抽屜拿出一把小型西瓜刀，怒朝羅男揮砍。

羅男見狀以右手阻擋，導致右手2至4指肌腱肌肉神經血管受損等傷害；案發後，吳男竟辯稱，他當時拿刀是要切水果給大家吃，羅男喝酒醉搶刀子受傷，絕無砍人。

但現場友人指證，當時羅男不慎碰到桌子後，吳男因輸錢翻臉砍人，法官依傷害罪，判吳男8個月徒刑確定；被害者原本是司機，遭砍傷仍在進行復建，求償工作薪資損失、勞動能力減損等合計347萬餘元。

吳男沒有出庭陳述或提書狀抗辯，法官審理認為，羅男確實因傷無法上工，長達148天，但無法證明他傷勢已永久成殘，判吳男給付薪資損失、精神慰撫金及醫療費用等合計56萬餘元，可上訴。

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