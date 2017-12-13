邊打還邊笑！2寵物美容師虐犬 判賠25萬

2017-12-13 20:02

〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋區某寵物美容店林姓及汪姓美容師，涉虐打在店內當「模特兒」的貴賓犬，飼主指控，2人邊笑邊打，還有一人說沒打到「痛點」，教導另一人如何打，飼主氣炸，要老闆負責，老闆賠償25萬元，轉向2名美容師求償；新北地院板橋簡易庭法官認為，2女把狗狗牙齒都打斷，判2人賠償25萬，可上訴。

據了解，這隻狗狗名為「Choco」，飼主原本在寵物店任職，與老闆熟識，老闆希望借一隻狗狗當模特兒犬，讓美容師練習寵物美容，飼主考量後，認為「Choco」穩定性及毛量適合，加上牠在家常吠叫，曾被鄰居投訴，同意借出，當寵物店模特兒。

今年5月間，飼主接到前同事傳來的影片，發現愛犬遭虐，氣炸要老闆負責；飼主說，2女涉以類似熱熔膠的物體毆打狗狗，邊笑邊打，還有一人說沒有打到「痛點」，教導如何打狗，直到發現狗狗流血才停手。

老闆考量店譽，主動向新北市政府動保處舉發，賠償飼主25萬後，轉向2女求償。2女辯稱，狗狗是離職美容師棄養、留下，非模特兒，陳男也不是飼主，她們想同時離職，老闆挽留不成，挾怨報復，在清算工資之際，突然拿出影片，獅子大開口要求賠償30萬元，威脅將公布媒體、撤銷證照，並與陳男假和解，敲詐款項。

2女還指稱，狗狗本身就有缺牙，不是被她們打斷的，但也坦言管教過當，已遭懲處，有悔意，願賠償狗狗受傷費，不過，對方要求金額實在過高。法官依飼主、寵物店同事等證詞認定，陳男確實是飼主，和解書也是真的，老闆是出於歉意及商譽而賠償。