計程車司機敲日客竹槓 這次再犯GG了

2017-12-13 19:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市日籍外交顧問野崎孝男和友人11月25日晚間逛完花園夜市搭計程車，遭鄭姓司機未按計費表索取車資200元，沿途闖紅燈、飆車等違法行為，南市公共運輸處經查證屬實並已開單告發，事件才剛揭露曝光，又有邱姓民眾投訴遭敲竹槓，竟又是同位鄭姓司機，交通局查證屬實開單，車行也立即撤銷該計程車牌照，立即要求這位司機「走人」，不再跟他合作。

據了解，邱姓民眾投訴南市公共運輸處，昨日在火車站攔搭3部計程車前往北區和緯路，其他兩部車輛正常跳表115元，可是另1輛竟收費180元；經公共運輸處查證竟又是鄭姓司機，鄭某雖有來電話說明及求情，但是再犯情形，已重創台南觀光形象，將依法開罰車行9000元，而車行業者也認為已影響車行聲譽，立即解除與鄭某合作關係，並將撤銷該計程車牌照。

公共運輸處表示，依據「汽車運輸業管理規則」及南市公告計程車費率，計程車應裝設計程車計費表，並按規定收費，若有違反規定，公共運輸處將會依法稽查，並依據事實處分，以維護計程車服務品質並確保乘客的權益，另交通局已制訂處理違反汽車運輸業管理規則相關裁罰基準，並將於近期函頒公告，針對累犯計程車客運業者將加倍處罰，最高可罰9萬元罰鍰。公共運輸處呼籲計程車業者及其從業駕駛人員，切勿心存僥倖，若有民眾檢舉，一定查明嚴懲，共同維護交通服務品質。