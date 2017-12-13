宜蘭化工廠氣爆員工重傷命危 廠方：該槽已2個月未使用

湘宜企業位於宜蘭龍德工業區的廠方，今下午裝有甲醇、甲苯混和液的化學槽，發生氣爆，火勢猛烈。（記者張議晨翻攝）

2017-12-13 19:29

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣龍德工業區湘宜企業公司，今下午3時40分許，傳出化學槽氣爆意外，裝有8公噸甲苯、甲醛混和液的儲存槽瞬間燃燒，濃煙直竄天際，1名黃姓作業員因在槽體旁30公尺處填寫資料，被氣爆波及，全身90%燒燙傷，有生命危險，已轉送台北榮總搶救；廠方表示，該槽體已有2個月未使用，氣爆時周邊並無動火作業，詳細原因要等消防局調查後，才能釐清。

湘宜企業位於龍德工業區的廠房，主要生產基礎化工原料，廠區屯有大量甲醇、甲苯，以及聯胺、丙烯腈兩種4級毒性物質。

但今下午存放於廠區後方的化學槽突然氣爆，火勢引發大量濃煙，還有部分殘骸被彈飛至鄰近工廠，消防局獲報後調派冬山、馬賽、羅東、五結、蘇澳及特種分隊協助救援，環保局也到場監測，所幸並無有毒物質外洩，火勢約在4時25分許撲滅。

目擊的羅姓民眾指出，約在下午3點半左右，湘宜工廠連續傳出3聲「蹦」的聲響，出來查看後發現濃煙已經竄高，鐵皮幾乎都被「炸爛」，還有部分殘骸飛到他們工廠內停車場，可見爆炸威力多猛。

據了解，當時黃姓作業員正在氣爆槽體附近填寫資料，但不幸被氣爆波及，全身受到90%燒燙傷，有生命危險。

湘宜企業林姓廠長表示，由於意外發生的廠區已有2個月未運作，且發生時周邊並無動火作業，不清楚是什麼原因引起氣爆。

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宜蘭縣消防局指出，由於氣爆發生時儲存槽周邊均無目擊者，目前已詢問有關人員，預計明早會再進入火場，釐清火災發生原因。

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