汐止大貨車疑未注意限高撞橋 2人受困獲救

車內2名受困民眾現已脫困。（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-13 18:38

〔記者吳昇儒／新北報導〕36歲張姓大貨車駕駛今日下午行經汐止區福德一路時，未注意路高3公尺路橋，直接撞上高速公路橋梁，導致車輛傾斜，受困車內，通報119救援，除了張姓司機外其黃姓女友也受困車內。新北市消防局立刻派員前往現場，救出2人，所幸並無大礙。

新北市消防局接獲報案後，派遣第六大隊、社后分隊前往救援，汐止警分局也即刻派出警員協助指揮交通，事故造成該路段剩單線雙向通行，目前正在排除中。

  • 大貨車後方貨櫃嚴重變形。（記者吳昇儒翻攝）

    大貨車後方貨櫃嚴重變形。（記者吳昇儒翻攝）

  • 大貨車卡高速公路橋梁，造成交通阻塞，還壓毀路旁轎車。（記者吳昇儒翻攝）

    大貨車卡高速公路橋梁，造成交通阻塞，還壓毀路旁轎車。（記者吳昇儒翻攝）

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