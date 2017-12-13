中正橋試槍狂人不簡單 想交爛槍躲刑責還藏了16把槍

警方在李嫌的曾姓員工宜蘭住家內查獲擊傷吳女的長槍。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-13 17:59

〔記者王冠仁／台北報導〕車行老闆李志浩日前涉嫌在雙北交通樞紐中正橋橋墩試槍，並擊中吳姓女騎士，雖然被警方逮到，但在他妻子娘家查獲的槍枝卻無法擊發，警方懷疑他「狸貓換太子」藏匿槍枝，且發現他臉書上有「炫槍照」，深入追查，今天早上兵分多路前往他住家、員工住家追查，一舉查獲16把改造槍枝，並找出當天擊傷吳女的「凶器」。

警方調查，李志浩（40歲）本月7日凌晨闖禍後，警方雖然立即逮到他並查獲一把長槍。不過，該長槍動力系統損壞無法擊發，警方懷疑他用爛槍「交差」想躲避刑責。

經調閱案發後李嫌車行周邊監視器畫面，警方發現有可疑車輛進出，追查發現李的員工曾姓（37歲）、劉姓員工（36歲）在案發後從車行前往李嫌住家、李嫌內湖另間車行轉運槍枝，再於本月9日將14把長槍、1把短槍藏往曾宜蘭老家、另外1把長槍藏於內湖車行。

警方今早兵分多路搜索，於曾的宜蘭住家逮人並查獲槍枝，經李嫌指認，在宜蘭查獲15把槍枝中找到當天擊傷吳女的長槍；另組警力則趁劉與李嫌門姓妻子（35歲）前往看守所向李嫌「彙報」時逮人。曾等3人最後被警方依滅證罪嫌送辦。

警方說，李本月7日凌晨近1點在中正橋旁試槍，從店內以空氣長槍瞄準張貼在中正橋橋墩上的靶紙並射擊鉛彈，期間疑因過度專注，沒發現吳女騎車經過而傷人，導致她臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷。