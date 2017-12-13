監院認定李清福案測謊有瑕疵 調查局：完全尊重

2017-12-13 17:27

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄縣橋頭鄉前鄉長李清福因涉嫌收取工程回扣款，今年初被判刑10年定讞；監察院司法與獄政委員會今通過監委王美玉、仉桂美調查報告，認為調查局測謊程序有重大瑕疵，且確定判決未調查證據，判決理由矛盾，促請法務部研議提起再審並非常上訴；對此，調查局表示，完全尊重監察院之調查結果。

調查局表示，監察院日前已就國內司法機關測謊程序表示意見，法務部遵照指示，由檢察司召集調查局、刑事局及憲兵單位訂定SOP（標準作業流程），一體適用，且要求執行測謊人員均需取得證照，已改進昔日缺失。

監察院勘驗該次測謊鑑定過程的錄影帶發現，調查局施測人員李復國實施測謊鑑定時，有重大瑕疵，包含李清福是突遭羈押禁見而數日未睡覺，且無食慾又腹瀉，處於身心極端疲憊，狀態不適受測。

此外，李復國施測的辦公室在馬路邊，除了室內冷氣機運轉聲音大，且時有高雄縣調查站全站之廣播聲干擾等情形，環境吵雜，致受測者無法清楚並完整聽取李復國質問之題目，施測環境顯然不適合測謊鑑定。

另，李復國於正式測試時，時有轉動測謊儀器上旋鈕，致測謊圖譜上所記錄之呼吸、血壓脈搏及膚電等反應曲線幅度高低之相對強弱比較失準，無法判斷李清福回答問題時究有無說謊反應，該測謊鑑定應屬無效。