浩鼎案》技轉承辦人攬責 稱一手主導與翁啟惠無關

2017-12-13 17:34

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今傳喚時任公共事務組技轉承辦人陳淑珍，陳證稱，與潤雅談合約期間，雖多次詢問翁啟惠意見，但包含改簽「MOU（合作意向書）」、「MTA（材料移轉契約）」，都是她自行決定的，都不是翁的意思。

主詰問由被告方辯護律師進行，陳淑珍證稱，她於2007至2013年任職技轉承辦人期間，總計負責21件，其中有6件創作人是翁啟惠，因創作人對於技術運用、授權領域的意見，是技轉重要參考，因此常會找翁啟惠討論，但不影響技轉進行。

陳淑珍說，中研院公告徵求「新一代酵素合成寡醣技術」技轉廠商時，只有潤雅公司表達意願，並提出授權條件，當時曾詢問翁啟惠，翁啟惠只告知她要與公共事務組主任梁啟銘討論後，再與潤雅協商，未做任何指示。

她說，與潤雅談判期間，也正與醣基公司談技轉合約，其中有部分與「新一代酵素合成寡醣技術」重疊，但因已答應給潤雅專屬使用權，只是正式契約細節還沒談妥，她因此臨時提議與潤雅先簽MOU，再讓醣基與潤雅簽無償專利授權。

她並指，潤雅因急需10克醣分子，但等技轉契約簽好後為時已晚，才又另簽MTA，同意交付中研院產出的2.23克醣分子做測試使用。

但因MTA本應簽到副院長，最後卻只簽到技轉主持人翁啟惠，合約根本不算成立，檢察官反問陳淑珍，「提早交付違反規定嗎？」陳只回應，「後來我已離職，並不了解細節。」甚至反嗆檢察官，「我今天出庭是陳述事實，如果問我個人意見，那就是按照規定吧。」

輪到法官詰問時，陳淑珍證稱，若技轉合約遇到之前沒處理過的狀況，通常都會請示梁啟銘，但法官追問，「妳以前沒簽過MOU，卻自行下這個決定？」陳頓了一下，回答，「因為梁主任以前有教過，我認為是可行的。」

法官更追問，「如果創作人不簽這些契約、意向書怎辦？」陳表示，「合約就跑不下去。」也與她一開始說詞相互矛盾。

檢方起訴指出，張念慈為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，2011年企圖以1500張浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂，隔年12月再以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶為人頭收受，並同意張派員進入中研院學習，攜出研究成果；翁辯稱是以創作者身分提供建議，與院長身分無關，張念慈也否認行賄，指股票是翁用自有資金認購。