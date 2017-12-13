薪資「以多報少」 慣老闆判刑3月還得付出8萬多元代價

2017-12-13 16:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕老闆把員工薪資「以多報少」節省勞保等費用，是資方常見的省錢之道，台中市擔任電子商務公司負責人的袁姓女子，把王姓員工薪資「以多報少」，她1年雖省下2萬餘元的勞健保費與勞工退休提繳金，卻被檢舉法辦，不僅被追繳4萬餘元的勞保罰鍰與補繳差額，台中地院進一步依詐欺罪判處徒刑3月，宣告緩刑2年，條件是支付公庫3萬元，並宣告尚未追繳的健保費差額8587元沒收，她僅省下2萬1000多元，卻得支付共8萬7000多元的代價，堪稱得不償失。

判決書指出，王姓員工於2014年11月至2015年12月任職袁女（50歲、高商畢業）經營的公司，總計任職14個月，其中，有3個月薪資是2萬1000元至2萬1900元，另有一個月薪資是2萬3697元，其餘10個月薪資是3萬7000元至3萬9000元，平均薪資超過3萬元，袁女卻向健保局、勞保局申報為2萬1000至1萬1900元，總計有11個月「以多報少」。

這將近1年時間，袁女省下勞工保險費7668元，健保費8587元，以及應提繳的勞退提繳金5112元，總計2萬1367元，不料，勞保局卻於去年（2016年）8月接獲檢舉，將此案函送地檢署偵辦，袁女得知後，趕緊補提勞退提繳金5112元，以及補繳勞保的差額7668元，也繳清勞保局的罰金3萬6352元，已經支付了4萬9132元，但法官仍判刑。

台中地院認為，袁女坦承犯行，且補繳勞保費的差額、繳清勞保局的罰金，顯示她已悔悟，但仍有8587元的健保費差額沒有繳納，依詐欺罪判處徒刑3月，得易科罰金3萬元，宣告緩刑2年，條件是支付公庫3萬元，尚未繳納的8587元屬於犯罪不法所得，宣告沒收，全案可上訴，袁女如果接受緩刑，她只省下區區2萬1367元，卻得支付共8萬7719元的代價（含判刑前已繳納的4萬9132元，以及判刑後應繳納3萬元與宣告沒收的8587元），這還不包括勞保局未來可能對她處以的罰鍰。