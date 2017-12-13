只怕有心人！ 少女輟學失蹤8年 苗栗警1個月找到

2017-12-13 16:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕設籍苗栗縣的13歲洪姓少女全家行蹤不明，從國小1年級起至國中2年級都無就學紀錄；苗栗縣警局少年隊發現介入了解，花了一個多月、往返上千公里，查訪洪女與母親曾經設籍與落腳處，終於在新北市找到洪小妹妹，安全無虞，苗栗縣政府已協調相關單位，提供洪媽媽遷戶籍等協助。

行政院教育部「國民中小學學生資訊網」中，苗栗縣唯一通報列管追蹤的，是一名國小、國中中輟8年的洪姓少女。苗栗縣警局少年隊介入了解。

苗栗警方表示，曾與洪媽媽通過一次電話，洪媽媽向警方說，女兒不愛讀書，至今都沒有入學，後來洪媽媽更全家失聯。警方1個多月來派員前往洪媽媽曾設籍與落腳的苗栗市、南庄鄉、南投縣及新北市等地多次查訪，卻都無功而返。

少年隊組長劉佳昇將洪母行動電話加入通訊錄，因其LINE軟體主動加入好友，後來多次傳訊息給洪媽媽，表達主要想確認孩子狀況，才獲洪母同意。

雙方約在新北市見面，洪媽媽帶著洪小妹妹及另2名年幼的小孩出面，警方確認洪小妹妹健康安全，請洪小妹妹簽名查訪紀錄表，她會寫自己名字，並說自己是接受學校體制外教育。

苗栗警方說，洪媽媽未婚生下洪小妹妹，後來歷經兩次婚姻都離婚，目前獨自照顧洪小妹妹及與第二任丈夫所生的4歲、2歲小孩。1家4口目前租屋在新北市，洪母目前在洗車場工作撐家計。