警署科技智慧聯網太強大 獲「公務人員傑出貢獻獎」

2017-12-13 16:28

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署以前瞻科技打造「警政智慧聯網」，並研發「M-Police警用行動電腦」、「警政服務App」等， 建構智慧化社會安全防護網，榮獲考試院主辦的「106年公務人員傑出貢獻獎」，今天由警政署副署長邱豐光代表接受總統頒獎。

考試院主辦的「公務人員傑出貢獻獎」，每年僅6名傑出公務人員及4組團體獲獎，被譽為公務人員最高殊榮。今年「公務人員傑出貢獻獎」歷經考試院6個月初審、複審及決審等審查程序，警政署「前瞻警政、科技警察」智慧聯網專案，從53組優秀團體中脫穎而出，獲考試院評審委員審議決定獲獎。

警政署表示，近年深耕雲端運算、巨量資料分析、結合物聯網科技及整合縣（市）警局錄影監視系統等，以前瞻科技打造「警政智慧聯網」，強化警政科技偵防及政府防救災能量，並針對第一線員警的執勤需要，研發「M-Police警用行動電腦」，內建治安資訊整合查詢、現場影音傳送系統、即時相片比對系統等多項警政資訊應用服務，配發全國22個縣市政府警察局，及11個專業警察機關運用，已成為員警執勤時，不可或缺的重要裝備。

另研發「警政服務App」，提供民眾免費下載使用，迄今累計下載次數達150萬餘次，具備視訊報案、入山申請、警察刑事紀錄證明書申請（良民證）等多項貼心服務，是政府熱門App。

警政署表示，經統計103年至105年運用M-Police查捕逃犯8萬5767名、尋獲失竊車輛5萬3783部，尋獲失蹤人口4萬3041名，協尋失智長者時間由4小時縮短至30秒，大幅提升警察勤務效率，且近來迅速偵破台鐵爆炸案及一銀盜領等重大案件，讓全世界看見我國警察的科技辦案能力與效率，未來將持續精進警政科技偵查能量，建構更智慧化的社會安全防護網。