嫌身分證有4不吉利換證 通緝女拿舊健保卡躲查緝

警訊後將陳女移送地檢署歸案（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-13 16:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕35歲陳姓女毒犯去年因吸食毒品，被判刑7個月，因未到案執行被基隆地檢署通緝。陳女日前到戶政事務所，宣稱自己的身分證號碼有「4」想更換，戶政人員依規定幫他更改，並換發新證件。陳女卻留下舊的健保卡，遇警攔檢時就拿舊證件躲查緝。昨日晚間，警方查緝毒品時認出陳女，揪出她持假證件，訊後將她移送歸案。

警方調查，陳女因為吸食毒品，今年被判7個月，又另涉毒品案件未到庭偵訊，被基隆地檢署發布通緝。陳女得知自己難逃法網，心生一計，到戶政事務所向戶政人員表示自己的身分證號碼有「4」不吉利，要求更換。戶政人員依規定幫她做更改，證件及相關資料一併更新。

陳女刻意留下舊的健保卡，遇到警察攔查時，舊的健保卡給警方，藉此躲避查緝。基隆市警刑大偵三隊小隊長連志達率偵查佐黃聖明、廖志華、陳諺錡等4人昨日晚間前往暖暖地區查緝毒品案件時，發現陳女也在屋內，檢查證件未發現她的通緝身分，但見陳女神色慌張，感覺有異。

偵查佐陳諺錡想起先前曾偵辦過陳女涉及毒品案件，決定利用系統細查，揪出陳女通緝身分。警方在現場起出，海洛因殘渣袋及毒品注射針筒，將她移送基隆院檢歸案。據悉，陳女在通緝身分被識破後，願痛改前非，主動吸毒器具全數拿出交予警方查扣，並將舊健保卡銷毀丟棄。

警方起出注射器及殘渣袋（記者吳昇儒翻攝）

陳女身上帶著新舊健保卡，遇警攔檢時，就拿出舊的證件躲避查緝（記者吳昇儒翻攝）