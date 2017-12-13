感謝正妹警協助 瑞典交換生自拍留念

2017-12-13 16:04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕瑞典籍交換生半夜於街頭迷路，遇正妹警幫叫計程車，學生難忘警方協助，離去前摟警自拍留念，隔天上午又回到警轄區慢跑。

苓雅警分局成功路派出所女警何佩貞，11日凌晨2點半許於四維路、海邊路口遇到外籍男子站在快車道，比出拜託手勢，何佩貞與警員甘逸章示意男子往路邊站，避免危險。

何佩貞從屏東教育大學畢業，英語程度尚可，詢問得知為瑞典籍Rikard Kostyantyn，表示希望警方載回「壽山」，至於為何深夜上山，再問才知是中山大學交換生，不會說「中山大學」只記得壽山2字英譯。

Rikard說，10日晚間到酒吧小酌，臨走發現沒帶手機，剩不到300元，不會講中文也攔不到計程車，苦惱之際恰好警車出現。

何佩貞代叫計程車，等車時，Rikard向員警介紹瑞典美食、風景，並表示剛到台灣1個月，深感台灣人熱情、美食，也謝謝警方幫忙，「不然半夜要走上2～3小時回宿舍。」

計程車到達後，何佩貞向司機交待地址，離去前，Rikard頻鞠躬致謝，並摟著何佩貞要求自拍留念，為這段異國友情劃下完美句點。

何佩貞說，沒想到12日上午10點半許，巡邏經過海邊路又看到Rikard沿港灣慢跑，Rikard親切打招呼，她驚訝從中山大學到此路程不近，睡不到幾小時又再重逢，實在異於常人，對方並未留下聯絡方式。