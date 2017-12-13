遇警盤查手腳抖顫 毒蟲剛交易完就落網

2017-12-13 15:36

［記者陳賢義／台東報導］台東警分局寶桑所警執行巡邏勤務，途中發現1輛自小客車臨停在路邊，車上坐著2名男子，形跡可疑，趨前盤問，2人面露驚慌，其中1人更是手腳不停抖顫，應答支吾，警方眼尖發現副駕駛座車門置物箱疑有裝用毒品的夾鏈袋，立判可疑，要求下車受檢，被搜出海洛因和注射器，2嫌坦承甫完成交易，訊後，被依毒品罪嫌移送法辦。

「沒有啦！我們只是在談事情。」巡邏發現1輛自小客停置在路邊，車上還坐著陳姓與袁姓2名男子，寶桑所巡佐謝東文、警員王耀慶察覺有異，趨前盤查，2男見警靠近，神色異常慌張，陳男手腳更是不停抖動，對於警方的詢問，言詞閃爍、避重就輕。

此時，員警眼尖發現副駕駛座車門置物箱，疑有裝毒品用的夾鏈袋，顯有犯罪可疑，立即要求下車接受盤查，當場在夾鏈袋內查獲海洛因2包、殘渣袋1包、注射針筒2支，罪證確鑿，2嫌見事跡敗露坦承不諱。

台東警分局表示，警政署長陳家欽上任來持續強化反毒、掃黑及打詐的決心，該分局長方世君也要求所屬實踐新世代反毒策略，藉由警方查緝毒品案件，持續向上擴大偵辦毒品來源，達到剷除毒品的目的。毒品不僅危害身體健康，也破壞美滿家庭生活，危及社會治安，並造成社會問題，籲民眾勇於檢舉毒品不法份子，共同維護社區治安。

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