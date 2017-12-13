CSI建功 新北鑑識中心獲公務員傑出貢獻獎

新北市副局長艾鵬（左1）帶領獲得公務人員傑出貢獻獎的「新北科技防衛城CSI全方位鑑識團隊」領獎，前主任林故廷（左2）與同仁代表們出席領獎。（記者吳仁捷翻攝）

2017-12-13 15:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕銓敘部今年評選「公務人員傑出貢獻獎」，新北市警察局刑事鑑識中心以「新北科技防衛城CSI全方位鑑識團隊」獲選，評審委員以新北鑑識中心整合鑑識科技，創立CSI智慧查緝系統，橫向連結跡證讓不法犯罪無所遁形，屢破大案維護民眾權益；由於該獎項為公務員最高榮譽，新北鑑識中心團隊獲獎後，都與有榮焉。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員最高殊榮，向來深獲各界肯定，全國各機關踴躍推薦符合資格的75位公務人員及53組優秀團體參選，歷經6個月層層嚴選，選出6位得獎人及4組得獎團體；其中新北市刑事鑑識中心也名列團體獎獲獎之列。

新北市警察局今天到考試院銓敘部，獲頒「公務人員傑出貢獻獎」，代表領獎的新北市警察局副局長艾鵬、汐止分局長林故廷（前鑑識中心主任）等人進場時，臉上充滿喜悅，當總統蔡英文頒給艾鵬獎項時，甚至有人泛淚，因為長年來的努力總算獲得肯定。

林故廷說，刑事鑑識為刑事偵查之母，是破案的重要基礎，新北市鑑識中心整合資訊及科技應用，自行開發「科技防衛城CSI智慧查緝系統」，開創國內鑑識工作資訊先河，強化鑑識能量、此外，將雲端資料庫概念導入刑案現場案件及證物管理工作，首創「證物交接電子化」、「智慧型證物管理」、「遠端即時證物監控」等多項作為，建構數位化證物監管鏈，可作為各縣市政府警察局科技建警之參考。

CSI智慧查緝系統部分，首創「鑑識與情資整合大數據連結分析」，整合行為科學，以鑑識科技為基礎，將每件刑案之現場鑑識結果數位化進行連結，輔以大數據分析、資料探勘及犯罪模式分析，研判連續案件及未知嫌犯，提供偵查線索，擴大偵破刑案；近年來整合分析破獲百餘件具指標性民生竊盜案件，及媽媽嘴咖啡店命案、三重6死縱火案、土城角頭黃義倫命案等重大社會矚目案件。

此外，更領銜全國鑑識單位，認證、科技及專業第一，實驗室有5項獲財團法人全國認證基金會（TAF）認證，設置各式先進鑑識設備，即時提供最可靠、公正及正確之鑑定報告，提供偵辦方向，釐清案情；同時也主動積極參與各類社會服務工作，包括校園反毒宣導、CSI偵探體驗營、身心障礙人士及失智老人指紋捺印、自殺案件通報及重大活動防爆勤務，擴展傳統鑑識工作。