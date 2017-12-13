嫌酒錢太貴開槍「跑路」 被逮道歉「讓你們麻煩」

2017-12-13 15:17

〔記者黃文瑜／台南報導〕「歹勢啦！這20幾天讓你們麻煩！」上月20日凌晨，1名徐姓男子與友人到永康小炒店消費喝酒，2人酒錢要7000多元，嫌店家費用太高想賒酒錢，店家不肯，男子疑有醉意不滿，便開車回家拿槍，又返回店內開2槍，所幸沒有人受傷，便帶著一只帆布袋「跑路」，躲避警方追緝，但因徐嫌愛喝酒，被警方鎖定12日在新化「柑仔店」喝酒後，被埋伏警方逮補，見到警方就馬上「貼心」道歉，「讓大家麻煩」，人高馬大的他，卻因害怕而不敢主動「投案」。

46歲的徐嫌有槍砲、毒品多項前科，平日愛喝酒，交友廣闊，上月20日在永康與友人酒後疑有醉意，但不滿2人酒錢要7000元，凌晨2點返回小吃店，站在中央分隔島朝店裡開了一槍，射破店內玻璃，老闆出來查看，他上車後又搖下車窗再開一槍，揚長而去，徐嫌舉動嚇壞店內民眾，所幸沒有人受傷，但男子酒醒後，發現自己開槍就帶著白色帆布袋到處借宿友人家，主要出沒新化一帶，每隔幾日就換一個朋友家住，但因警方推測徐嫌愛喝酒，「有酒的地方就會有他」，昨日下午發現他出現新化中興路一帶，便在附近埋伏。

徐嫌在「柑仔店」喝了幾瓶酒，帶著帆布袋騎腳踏車，準備返回落腳處，警方

便上前將他圍住，徐嫌還來不及反應，就被警方壓制，並在徐嫌的帆布袋內，找到一把改造手槍及4發子彈。

徐嫌身高180公分以上，算是人高馬大型，被逮後便露出忠厚老實的樣子，向警方坦承，當日是因一時氣不過，加上有些醉意，才衝動開槍無意傷人，發現自己開槍後就開始「跑路」，還向警方道歉，「歹勢啦！這20幾日讓你們麻煩」、「跑路很歹過」，但是他卻因害怕而不敢自己向警方投案。