耗1.2萬入庫403萬元 竹市消防局火場訓練、科技大廠喊讚

新竹市消防局創立「全國消防專業訓練基地維護管理機制」，規劃全新的訓練運作機制在明湖訓練基地。（市消防局提供）

2017-12-13 15:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局創立「全國消防專業訓練基地維護管理機制」，規劃全新的訓練運作機制在明湖訓練基地，採收費制開放給國內外科技公司、民間單位公安人員進行火場等相關訓練，今年至11月底訓練經費收益已達403萬元，扣除基地維護費用1萬餘元，其餘款項將全數納入市庫。

消防局長李世恭指出，管理機制是由訓練科同仁與役男6人共同執行，主要針對訓練基地平日巡檢及年度保養，考量安全性及專業性，除部分項目另遴選廠商施作外，其餘皆由同仁一手包辦。

李世恭說，106年度若招標由外包廠商進行訓練基地6大項工作維護，預計將花費83萬1千元，但透過消防局的維護管理機制，實際所耗費成本僅為1萬2千4百元，共節約81萬8千6百元，為市府與民眾節省支出。

李世恭表示，消防局明湖訓練基地是全國首座國內、外消防人員專業訓練基地，自93年啟用至今，大多開放給國內外科技公司、民間單位公安人員進行訓練，包括國內工研院、台積電、聯電、世界先進、鴻海精密工業等指標性大廠，及國外的杜邦、富士康等國際企業等，今年至11月底訓練經費收益更突破403萬元。

訓練科長吳世騰表示，「全國消防專業訓練基地維護管理機制」是依照建築環境空間及訓練裝備器材、空氣呼吸器高壓鋼瓶及模擬高空救援、火場情境、化學災害處理、侷限空間救援等訓練設施等，建構6大維護暨安全管理計畫。

基地場域本身則包含「地震災害、火災搶救、化災搶救、應用救助」等四大情境訓練，並建構「抗震防災全方位．教育訓練新平台」整合消防，與產業聯防（包括園區消防隊、聯電消防隊、環保署毒災應變隊、工研院等）救災模式及資源。