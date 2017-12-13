超車失當釀車禍竟打傷對方 莊男判刑10月

2017-12-13 14:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子莊智涵8月初駕車行經台2線72.5公里處時，想超越前方車輛，卻撞上迴轉的轎車。簡姓轎車駕駛下車關心莊男傷勢，反被毆成腦震盪。莊男還稱自己是在地黑社會，找其他友人助拳，所幸熱心民眾報警，救了簡姓駕駛。基隆地方法院審理後，依犯傷害罪判處莊男8個月徒刑，另觸犯恐嚇危害安全罪部分，判2月，得易科罰金6萬元。

檢警調查，莊男超車時未及時切回車道，撞上迴轉的簡男，導致連環追撞，莊男因為車門變形，一度受困車中；簡姓駕駛見狀上前關心，並詢問是否需要幫忙。撞車的莊男認定是簡男肇事，害自己受傷，心生不滿，徒手毆打簡姓駕駛，造成他多處擦、挫傷，甚至有腦震盪的狀況。

路旁機車店熱心的張姓父子立刻向前勸架，還要簡男先躲到附近的便利商店，莊男不滿對著簡男嗆聲表示：「我是在地太陽會成員，今日要你死得很難看（台語）」，還企圖到旁邊的麵店拿菜刀砍殺簡男；甚至找來友人拿出球棒作勢毆打被害者。

莊男到案後向檢警承認，確實有打傷簡男，但沒有對他嗆聲，是對方先推人才會回手；莊男的辯護律師，則辯稱是因為當場太混亂，證人可能聽到太陽會幾個字，就誤以為被告自稱太陽會等語。

法官詢問幫忙阻攔的張姓機車行老闆，他證稱案發當時有看到莊男被卡在車內，被毆打的傷者向前詢問需不需要幫忙，但對方出來之後，卻開始打人，打到對方趴在地上，才向前阻攔；結果莊男還要到麵店拿菜刀砍人，老闆不借，他又拿磚頭恐嚇傷者，隨後莊男又拿友人車上的球棒作勢毆打受傷的簡男。

張老闆的兒子也向法官表示，跑到現場時就發現簡男被打到爬不起來，打人的莊男就脫掉衣服，還說自己是太陽會的。

法官認為，證人與被害人互不相識，沒有偏袒簡男的可能，證明被告有出言恐嚇告訴人；檢視現場的行車紀錄器，也看見莊男刻意露出刺青，顯然是要恐嚇對方，才會脫去上衣。