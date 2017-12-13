吃薑母鴨酒醉上道 警察「天涯海角也要追到你」

2017-12-13 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市56歲李姓男子吃完薑母鴨、喝了啤酒後，酒醉騎機車上路，卻因紅燈違規右轉，巡邏中的市警局三分局東區分駐所員警發現，要求停車盤查，李男心虛下車頭一轉往巷子逃跑，警方在後猛追數公里後，李男自知難逃，停車受檢，酒測值剛好是0.25毫克，已達公共危險罪嫌，警方依違反公共危險移送偵辦，還告訴李男，酒駕又逃逸，「天涯海角也要追到你」。

市警局三分局東區分駐所副所長蔡詔閔、員警劉帥宏日前巡邏時，行經東區東英六街與十甲東路時，見李嫌於東英六街紅燈違規右轉，往十甲東路方向行駛，員警隨即請李嫌靠邊停車接受盤查，李嫌卻回轉往巷弄逃跑，員警大呼停車，他還是猛催油門企圖逃逸，雙方追逐數公里。

經警方鍥而不捨追逐，並口頭直呼其停車受檢後，李男在東英三街停車，他坦承稍早在太平區1家薑母鴨店用餐，並喝了大約兩瓶的啤酒，用餐完畢後獨自騎乘機車，打算到朋友家閒聊聚會，沒想到途中遇到警察。但他辯稱自己不是逃逸，而是牙齒深感疼痛，騎機車到藥房買藥。

警方盤查時，李姓男子身上散發濃濃的酒味，隨即酒測，李嫌起先消極不配合，還一邊吹氣一邊吐口水，弄得吹氣管充滿李嫌的口水，最後第5次終於測得吐氣酒精濃度為0.25毫克，警方強調，對於酒駕的人，「天涯海角也要追到你」，全案依違反公共危險罪移送法辦。

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