天冷感冒引發肺炎 29歲刑警家中猝逝

2017-12-13 14:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局偵查佐蕭富仁今天上班未到勤，同仁趕到他租屋處，赫見他倒臥床上身體僵硬，送醫仍不治；蕭富仁身為家中長子，為減輕雙親負擔，總主動分擔家計，每月將多數薪水寄回家中，從警短短6年來，也獲獎無數，海山警分局長黃勢清、偵查隊長徐大宏都痛心驟失好同事，將全力協助他後事。

29歲的蕭富仁生於台南市佳里，家中排行老大，自幼聰穎孝順又貼心，為減輕父母辛勞，總是主動分擔家務與家計，是家中的支柱；由於個性獨立，且富有正義感，99年毅然報考警察人員特考，開朗樂觀個性，深獲同學們喜愛，並於101年6月奉派新北市警察局海山分局服務，擔任文聖派出所警勤區警員，自此展開警察工作的旅途，並於103年7月間獲知分局偵查隊有支援機會，隨即投入他熱愛的犯罪偵查工作。

蕭熱愛警察工作，任事負責，任勞任怨，舉凡公文辦理、為民服務、刑案偵查，均全力以赴，把每一件民眾的小事當成是自己的事來處理，深獲鄰里鄉親和地方人士讚賞，服務期間，表現優異，曾查獲制式槍枝、重大毒品案件、重大竊盜案件等，更瓦解多個詐欺集團，從警已來獲獎無數，記功10次、嘉獎168次，績效卓著，是長官與同事認定的好夥伴。

未料，12日因同事見蕭富仁尚未到勤，且沒接電話，感覺有異，趕往他住處查看，目睹他倒在床上，送醫不治，初步瞭解為天冷感冒後引發肺炎猝逝，同事及親友聞訊仍不能接受這噩耗。

偵查隊幹員說，回想蕭富仁與新進學弟們分享從警歷程的歡笑聲還言猶在耳，怎會突然失去這樣一位好兒子、好哥哥、好警察、好夥伴？紛紛表達最深的哀慟與萬分的不捨，一個最好的工作夥伴和壯志未酬的熱血警察，不禁對富仁道出「任務結束了，願您一路好走。」