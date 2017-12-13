阻小黃酒駕載客 中國女不道謝反嗆警

2017-12-13 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕為遏止酒駕歪風，高雄警方近來嚴厲執法，昨晚也取締不少酒駕的案例，只不過警方的好意，卻疑似有人不領情，一名計程車司機遭警察攔查到酒駕載客，想不到車上的中國女乘客卻不耐煩地嫌警方耽誤她的時間。

根據《民視新聞》報導，高雄一名計程車司機昨晚遭警方攔查，經酒測後發現酒測值為0.2超標，最後遭到警方移送，但想不到車上的中國女乘客不但沒有感謝幫忙，竟然還在酒測過程中不耐煩地抱怨，稱自己知道司機有喝酒，甚至還怒嗆警方耽誤她的時間。

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