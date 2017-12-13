打火弟兄肢解綠蠵龜下肚 緩刑確定免坐牢

2017-12-13 13:46

〔記者項程鎮／台北報導〕澎湖吉貝消防分隊殘殺綠蠵龜、準備烹食大快朵頤，遭民眾發現拍照PO上網後，引發社會震撼，最高法院審結本案，依違反野生動物保育法，判處消防隊員程榮俊1年徒刑、緩刑5年確定，還應向公庫支付40萬元、並須提供120小時義務勞動。

2016年間，程榮俊和時任吉貝消防分隊小隊長王明賢、隊員陳福榮決定買綠蠵龜烹食，由程在同年5月初聯繫漁民胡振哲，以一隻綠蠵龜3000元代價收購，胡在跨海大橋附近海域用魚叉打綠蠵龜脖子處，獵捕3隻綠蠵龜。

胡將捕獲的兩隻綠蠵龜宰殺、肢解後，用紙箱包裝，交由交通船託運到吉貝碼頭寄到「消防局」，再由陳福榮載回隊部，放在消防隊部後方空地上，等著退冰後烹煮食用。

民眾經過消防隊部後方，看到寫有消防局的紙箱放置地上，好奇打開查看後，赫然發現被支解的綠蠵龜屍體，拍照上傳網路揭發案情，引起社會震撼，經澎湖地檢署指揮白沙警分局員警登島調查並起訴。

庭訊時，胡振哲自始坦承犯行，因為胡是累犯，遭判刑1年確定、要坐牢，王明賢、陳福榮一審皆遭澎湖地院判刑1年2月、緩刑3年，2人未上訴而定讞，程榮俊否認犯行，遭判1年4月、未獲緩刑，程上訴高雄高分院後承認犯行，改判1年徒刑、緩刑5年確定，上訴後被最高法院駁回。