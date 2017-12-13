小媽媽和老公虐兒 被以家暴傷害起訴

2017-12-13 13:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕潘姓女子19歲就做了小媽媽，在兒子2個多月大的時候，就涉嫌和先生虐待兒子，兒子還被社會局安置，兒子被安置2年多都很正常，今年1月，夫妻倆將兒子帶回家中過年，送回安置機構後，又被發現多處受傷，社會局將全案訴請偵辦，雖然兩夫妻辯稱兒子是走路摔傷，然經醫師鑑定認為傷害為外力所致，檢察官依家暴傷害罪嫌將夫妻倆起訴。

警方調查，趙姓男子（33歲）、潘姓妻子（21歲）係夫妻關係，104年3月生下兒子，在兒子2個多月大的時候，因頭部挫傷、身上紅腫就醫時被通報涉嫌虐童，夫妻倆供稱是因為帶小孩騎機車是被安全帽敲中、手肘撞傷等，但社工評定夫妻倆照護不周，乃緊急安置，並安排夫妻倆接受親職教育課程。

社會局社工評估兩夫妻居家環境、照護功能後，同意他們在假日期間將兒子接回照顧，期間也都沒有任何異樣，不料，今年1月下旬，夫妻倆將兒子接回家中過年，2月3日送回安置機構後，被發現左眼結膜下出血；臉部、右耳、頸部、四肢、腹部、內部及陰囊等多處淤傷，雙腳底板還有疑似鞭痕等，社工懷疑夫妻倆又虐童，才將全案移送法辦。

檢方偵訊時，夫妻倆否認虐童，並說兒子是走路時不小心摔傷，然經醫師鑑定，認為男童所受之傷勢並非普通跌倒所致，應為外力所造成。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆