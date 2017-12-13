不堪生活壓力自殘 警搶救單親媽再助她渡難關

警方先搶救程婦再助她暫渡難關。（記者許國楨翻攝）

2017-12-13 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市程姓單親媽媽因生活經濟壓力大，日前吞安眠藥後再拿刀自殘，警方獲報趕往時，她緊握警察的手說最不放心的就是女兒，場景令人鼻酸，警方送她就醫後，再透過社會資源協助她暫度難關，鼓勵她為了女兒要堅強。

台中市第五分局文昌派出所日前獲報轄內綏遠路民宅有人自殘需協助，警員陳俊哲與黃楨傑趕往處理時，發現50歲程姓婦人因情緒不穩服用安眠藥後割腕自殘，警方穩定其情緒後通報119人員到場救護並護送至醫院醫治後幸無生命危險。

但程婦在診療過程中緊緊握住員警的手告知放心不下女兒，警方查出程婦目前在小吃部擔任服務生為單親家庭，育有一名就讀高中的16歲女兒，因背負經濟壓力，房租每月9000元，本身因心臟病裝有支架，相依為命女兒近期至醫院診療，發現血糖色素值偏高，為糖尿病前期徵狀。

而程婦原本申請低收入戶，因存摺內尚有以保單借款之數萬元款項（日後生活費及女兒教育費）因此無法核准列低收入戶，導致失去生活鬥志，警方環顧屋內環境簡潔，牆壁皆貼滿女兒品學兼優之獎狀，但對於員警好意轉介民間慈善團體援助程婦均婉拒。

經警員李聰榮積極奔走勸說及聯繫慈善團體之下，日前向中華民國友愛行善團功德會申請8000元先行濟助，再協助申請相關補助，希望能稍解程婦燃眉之急。

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