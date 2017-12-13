酒駕撞死人 惡棍自誇是黑道「什麼壞事都做過....」

2017-12-13 13:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕惡貫滿盈！前天（11日）駕駛賓士車，在台中東區酒駕撞上陳姓包商，還輾壓陳男趁機逃逸的惡棍江椿吉，被警察逮捕之後，嗆聲他除了詐欺之外，「該有的案底都有了」，「（壞事）都做過了」，包括持槍械強盜、妨害自由、違反槍砲彈藥刀械管制條例等，甚至還有殺人未遂前科，前科相當多，檢警認為他有殺人犯意，未來不排除依殺人罪起訴並聲請求處重刑。

台中檢警質疑他有殺人犯意的理由，是他案發前於海派酒店喝酒作樂，返家途中開賓士車撞上施工的陳男，陳男被壓在賓士車下，江椿吉也一度下車查看，卻不理會現場趙姓工頭的哀求：「不要移車，拜託你車子不要動」，逕自返回車內，猛踩油門把陳男輾壓死亡，這已非過失致死，而是有蓄意致人於死的犯意，但是否依殺人罪起訴，還得視蒐證結果認定，江嫌昨天因有逃亡之虞，法院裁定羈押。

這名惡棍被警方與路人圍捕時，不但反嗆「打我啊！」，於三分局東區分駐所內，還頗自豪對警察嗆聲，他除了詐欺之外，犯過很多刑案，「該有的案底都有了」，「（壞事）都做過了」，他還用炫耀語氣宣稱自己是黑道，現在在墾丁經營民宿，不過，令人難過的是，務實工作養家的陳姓包商被撞死，前科累累的黑道份子江椿吉卻能開賓士車到酒店喝酒狂歡，顯得相當諷刺。

依據法院判決記錄，他確實前科累累，曾犯下持槍搶劫案、毒品案、妨害自由案，也有酒駕公共危險罪紀錄，甚至還有殺人未遂的前科，死者的幼子希望法院能判處江嫌死刑，網友也對他的惡行痛加撻伐，認為這種危害社會的人，應處以鞭行或死刑，才能杜絕他繼續危害社會。