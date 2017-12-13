絡腮鬍車手辨視度太高 一眼被認出活逮

滿臉絡腮鬍的廖嫌因辨視度太高被警方盯上逮捕。（記者許國楨翻攝）

2017-12-13 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局運用大數據分析打詐，針對轄內常遭詐團車手提領贓款的ATM過濾監視器後，發現滿臉絡腮鬍的廖姓車手相當「活躍」鎖定查緝，上週六該分局警員張維築到一家超巡簽時一眼就認出正在提領贓款且辨視度極高的廖嫌，不動聲色通報同仁支援，當街活逮廖嫌並起出14萬多元贓款。

台中市第二分局轄內鬧區商店林立人潮眾多， ATM提款機設置密度也很高，經常成為詐團車手提領贓款掩人耳目的地方，警方運用大數據分析出車手的慣性提款熱門時段編排勤務，發現最近有一名詐團車手在不同ATM提款機提取贓款，經調閱監視器，鎖定該名身材壯碩且滿臉絡腮鬍的27歲廖姓車手動作頻頻，通報同仁巡邏時特別留意。

育才派出所警員張維築當天在公園路上某超商巡簽時，發現正在提款機提領的廖男身型外貌相當熟悉，尤其臉上的絡腮鬍特別明顯不動聲色尾隨在後，發現廖男持續到其他超商提款立即通報警力前往支援逮捕，當場查扣贓款145300元及犯案用金融卡一張、手機一支。

期間警方發現廖嫌手機不斷有訊息傳來，循線再查獲同齡的張姓同夥，廖嫌供稱上月中旬在通訊軟體微信上表示缺錢，就被招募加入集團，近半個月不法獲利約一萬多元，由張嫌或綽號小李男子派遣交付提款卡並指示提領金額，工作結束後再由張嫌或綽號小李的男子向廖嫌收取贓款。

張嫌則供稱擔任「取簿」及「收水」的角色，以為這麼輕鬆的工作沒有風險，未料被警方螳螂捕蟬查獲，訊後全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。