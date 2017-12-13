夫中風妻不聞問還拍賣祖墳 外交官休妻獲准

2017-12-13 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕前駐舊金山經濟文化辦事處處長廖偉平101年中風，右側癱瘓，他指控妻子洪女卻不聞不問，還拿著廖男簽發的本票，查封拍賣其位在金寶山的家族墓地，因此訴請離婚，士林地院認為，洪女不念夫妻情誼，對廖男及其家人提起多件民刑事訴訟，情感基礎已不存在，判准離婚，洪女上訴後，高等法院今駁回上訴，仍判准離婚。

此外，高院審酌廖男和洪女所生小孩與母親較親近，今將小孩監護權判給洪女。此案還可上訴。

廖男與元配李女曾有一段婚姻，育有3名子女，81年時李女意外過世，洪女成為第二任妻子，82年結婚，兩人後來生下1女，卻經常為了金錢問題爭吵，94年協議離婚，後來考量女兒教養問題，101年又登記結婚。

廖男律師指出，洪女和廖男首次結婚後，就辭去工作，但存款卻高達2000萬元，其中多數來自廖男，而廖男中風後，洪女卻不願拿出錢扶養女兒，一再訴請廖男支付扶養費用，還聲請本票裁定，查封拍賣廖男為元配及父母購買的家族墓地。

洪女則表示，是廖男的家人不讓她探病，且還濫用廖男的薪俸、津貼和獎金，惡意棄她和女兒不顧。

一審認為，過去廖男家屬曾在醫院，想與洪女討論照顧問題，卻遭拒絕，家屬想阻止洪女離去，還挨告妨害自由，遭起訴，顯見洪女所說並非事實，夫妻婚姻出現重大破綻，洪女應負主要責任，判准離婚。

洪女不服上訴高院，她主張廖男所言並非事實，改口也要求離婚，高院支持一審見解，認為洪女應負擔婚姻破綻的主要責任，今駁回洪女上訴案。