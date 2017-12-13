失意男偏僻山區引廢氣自殺 巡邏警即刻救援

楊男開車到偏遠的產業道路欲在車上引廢氣自殺。（記者曾健銘翻攝）

2017-12-13 12:16

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市48歲楊姓男子，日前疑似投資失利欠下大筆債務，心情鬱悶欲輕生，開車跑到淡水區屯山里人煙罕至的產業道路上，引廢氣進車內意圖輕生，所幸警員碰巧巡邏經過，緊急上前拍門叫，楊男經勸導後才主動下車說明原委，因當天適逢雨天，車輪陷在泥濘的產業道路上，警方事後還商請熱心民眾開來挖土機協助車輛脫困。

淡水賢孝派出所副所長游欣學、警員蔡清源，日前傍晚5時許開車巡邏行經轄區屯山里番社附近，意外發現有輛車怠速停在產業道路上，上前查看赫見有名男子躺在駕駛座上，排氣管還接上塑膠管，將廢氣引進車內，意圖自殺，2人趕緊撥打電話叫救護車並上前拍打車窗呼叫，所幸楊男還意識清楚，聽見警方呼喊後立即開門下車。

楊男見到警方後表示，自己因生意失利，才會走上絕路，經2人苦心安撫勸說，總算讓楊男打消念頭，沒想到正當一行人準備離開現場時，車輪卻因道路泥濘，卡在草叢內，警員見狀立刻商情住在附近的新北市警察之友會淡水辦事處副主任潘進遠，其駕駛小型挖土機將小轎車推離泥濘，讓楊男順利脫困，楊男隨後也由家屬陪同下平安返家。

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楊男因生意失敗，心情鬱悶欲引廢氣自殺。（記者曾健銘翻攝）

楊男被帶回派出所安置。（記者曾健銘翻攝）