生意失利墓園輕生 警鬼門關前拉回

2017-12-13 11:08

〔記者蘇福男／湖內報導〕57歲陳姓男子做生意失利，積欠龐大債務，剛與妻子離婚，又跟母親發生爭吵，一時想不開跑到墓園上吊自殺，所幸警方及時尋獲，將他從鬼門關拉回。

高雄湖內警分局湖街派出所警員黃奕智、曾健軒與役男蘇信榮3人，巡經湖內區民權路30巷墓園時，發現通報欲輕生緊急協尋的陳男休旅車，員警下車察看，赫然目睹陳男已將童軍繩繫綁在樹上準備輕生，立刻趨前攔阻，並同步將繩子取下。

但陳男死意堅決，轉而用頭猛撞樹幹，因情況危急，員警強制將他帶離，並安撫其情緒，家屬接獲通知趕來警局與陳男破鏡團圓。

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