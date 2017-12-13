馬偕董事長、院長 反告台灣百合正義會誹謗

馬偕董事長劉伯恩（中）接受媒體採訪。（記者謝君臨攝）

2017-12-13 10:46

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕台灣百合正義會日前告發馬偕董事長劉伯恩、總院長施壽全等人涉嫌背信；對此，劉伯恩等人今至台北地檢署反告對方涉嫌誹謗，強調爆料者是馬偕董事，他疑似與財團勾結護航，且為了謀求續任，才特意放消息抹黑，並提出4點反駁及嚴正聲明，將提供具體事證給檢察官，讓真相早日水落石出。

今天上午10點，馬偕董事長劉伯恩、院長施壽全、竹馬院長蘇聰賢及馬偕董事郭張麗鳳以個人身分，至北檢按鈴控告台灣百合正義會。

劉伯恩等人指控，該正義會之特定人士，透過臉書、新聞稿不斷抹黑馬偕，甚至濫用司法資源，在不同地檢署不實告發，經調查後，竟發現幕後主謀者為馬偕董事會特定董事及特定院內員工。

劉柏恩等人表示，該名董事除將董事會資料不法洩漏給少數特定媒體，更濫行告發，透過媒體報導散佈不實流言，惡意抹黑馬偕，將合法的事說成不合法，根本與事實不符的事，竟以聳動標題及不實內容污衊，如果檢核該董事近期一連串匪夷所思之行徑，不難窺見其動機顯不單純。

劉柏恩等人指出，諸多證據顯示，該董事疑似與某財團勾結護航，利用媒體抹黑或向主管機關檢舉，企圖塑造個人為揭弊英雄之假象，冀望藉此博得版面爭取續任董事，此舉已嚴重戕害馬偕及相關人聲譽，將提供具體事證給檢察官，盼檢察官能將該董事之不法抹黑犯行，依法嚴予偵查，並將之提起公訴。