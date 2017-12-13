嚇！男子扮成女國中生 混入學校行竊

18歲張姓男子愛穿國中女學生制服外出活動、作案。（記者王俊忠翻攝）

2017-12-13 10:34

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市新市區連兩天發生同一名精障女持美工刀劃傷學童，校園安全問題又受重視。一分局警方也在昨天逮到愛穿國中女學生制服、扮成女學生的18歲張姓男子。警方查出張男疑是精神障礙者、曾兩度扮女學生潛入東區一所國中校園、涉及3件竊盜案。

據了解，張男在少年時期曾因欺負小女生被法官裁定保護管束與接受心理治療，過去有就醫服藥紀錄；其家中有許多女性衣物，他平常喜歡穿女性衣服、扮成女性，尤其偏愛小女生穿的緊身衣，甚至曾與家人討論過變性問題。警訊後已在今天移送台南地檢署偵辦。

南市警一分局府東派出所於12月3日接獲民眾報案指在12月1日把女兒上舞蹈課用的舞蹈衣及褲襪放在補習袋內，擺放在東區裕農三街某家補習班門前遭竊。所長陳宗鑫即指揮員警前往該補習班附近勘察蒐證，初步發現一名長髮國中女生、戴黑色口罩涉有重嫌，隨即與該所國中聯繫、展開調查。

陳宗鑫詳細檢視周邊商家與校園相關監視器畫面，赫然發現該名女學生體型相當魁梧，不像一般國中女生體型，其辦案經驗研判此女學生極有可能是男扮女裝，當下決定啟動校園安全機制，加強校園周邊安全維護。同時，員警也拿著監視器影像照片查訪佈建，請民眾如有發現該名「女學生」，立即與府東所聯繫。

12日下午3時許，這名穿著國中女生制服者再現身裕農三街，機警商家發現即通知府東所，所長陳宗鑫帶警員郭輝雄、王任信趕抵搜尋，很快發現「女學生」躲進國中校園女廁內，警方依警職法盤查逮捕，但遭到「女學生」頑抗拒捕，造成陳宗鑫褲子破裂、左腳膝蓋受傷，3名員警聯手仍制伏對方、確認果然是男扮女裝的「男兒身」。

警方調查，剛滿18歲的張男於12月1日早上穿著偷來的國中女學生制服、戴假長髮、黑色口罩，假扮女學生進入該所國中校園，之後步行到裕農三街某補習班前行竊。員警並在張嫌所騎機車上發現他分別於11月初在中華東路、崇德路口偷取他人背包；12月1日偷舞蹈衣、褲襪等贓物，經擴大偵辦清查張嫌前後共涉嫌3件竊盜案與兩次侵入校園，幸無傷害學生情事發生。

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