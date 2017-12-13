BMW衝過酒測臨檢站 事後返回自首仍開拒測

BMW衝過臨檢站。（記者方志賢翻攝）

2017-12-13 09:49

［記者方志賢／高雄報導］高市警方今凌晨再度在中博陸橋下執行酒測，酒駕民眾狀況百出，有運將載女友同行，多次吹氣未成，女友不滿嗆警，另有運將喝藥酒開車，酒測值差點超標，還有外籍男子酒駕被查獲，一輛黑色BMW高速衝過臨檢站，事後又返回自首，警仍開拒測罰單。

今凌晨3時到4時30分，高雄市三民一警分局在中博陸橋下的博愛一路、熱河一街口，取締酒駕，取締酒駕6件。一名47黃姓運將與女友同行，黃多次吹氣未成，引起女子不滿嗆警，黃酒測值0.20mg/L。

另51歲陳姓運將初步檢測有飲酒反應，陳男坦承喝藥酒提神，並從車內拿出藥酒交給警方，酒測值0.04mg/L，未超標，還有31歲亞美尼亞籍男子與女性友人駕車同行，酒測值0.33 mg/L，依公共危險罪送辦。

27歲蔣姓男子開黑色BMW，高速衝過臨檢站，警全程錄影蒐證，預備依畫面逕行舉發，40分後蔣男開車返回臨檢站，表示未酒駕，只因緊張攔檢未停，並無酒精反應，仍依規定開拒測罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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