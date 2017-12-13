成立直銷公司集資千萬 張誌家夫婦遭控詐騙

週刊報導，張誌家因欠賭債神隱後，和鍾女成立投資公司賺錢，被股東指控疑似詐騙親友千萬，在開張後2個月就宣告經營不善，利用假結婚躲債。（資料照）

2017-12-13 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕因涉打假球遭終身禁賽的前職棒球星張誌家，今年8月驚傳欠債跑路，又傳與前妻鍾安倢離婚。週刊報導，張誌家因欠賭債神隱後，和鍾女成立投資公司賺錢，被股東指控疑似詐騙親友千萬，在開張後2個月就宣告經營不善，利用假離婚躲債。

據《壹週刊》報導，張誌家身邊友人透露，去年下半年開始，張誌家夫婦先加入正派直銷公司美樂家，積極拓展直銷組織。今年上半年，夫妻倆在開設新公司「鼎盛匯」，經營大陸電子商務「騰云生活」，開放每股36萬元入股，集資約1000多萬元，並對外宣稱在台中市知名商場「Tiger City」老虎城旁，租下每月租金9萬的辦公室。

報導提到，上月鍾安倢在內部群組上告知，與騰云生活案子必須結束，股東投資的資金可能剩不到一半，讓股東們驚慌失措，紛紛要求退股。有股東懷疑，民間謠傳張誌家一直躲在鍾安倢家中，那「鼎盛匯」就是他們夫婦吸金詐騙的一齣戲。

張誌家的鍾姓岳父對此回應，「我不曉得耶！」被問及張誌家是否仍住在娘家，鍾父則說：「應該沒有吧！你這麼問我，我不曉得…。」鍾父最後感嘆說，「他（張誌家）很可惜啦！」、「他能自己出來解決最好啦！」

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