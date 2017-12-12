鑽漏洞！出口電話卡再進口 冒退千萬營業稅

2017-12-12 23:34

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一間資本額500萬的電腦公司多次利用稅法漏洞，以高價申報電話儲值卡出口，待貨品抵達香港後，再原封不動低價報運進口回台，4年來虛列零稅率銷售額近2.5億元，冒退營業稅1236萬元，104年才被國稅局發現並追繳；該公司不服，強調確有與香港公司「TALENT」交易，提告抗稅；但未獲法院採信，判它敗訴；全案可上訴。

承審的台北高等行政法院合議庭指出，「TALENT」答覆不認識該電腦公司，也從未經營預付卡買賣，足證該公司的說法不可採信。

合議庭又調閱貨運業者證詞，業者供稱，該批電話卡確實由該電腦公司委託寄送，但收件人並非香港公司「TALENT」，而是先寄到香港倉儲，再原封不動寄回台灣。因此，合議庭認定確實有假出口、真退稅的狀況，駁回告訴。

從100年起，該電腦公司分別以販售遠傳、台灣大哥大、中華電信電話預付卡的名義，高價出口到香港，過水轉手後，再低價進口回台，且進口的名義是「國貨復運」，適用零利率，免徵稅款。

資本額僅500萬元的公司，竟有高達2.5億元的營業額，104年被稅務機關盯上，勾稽後查出它鑽漏洞，以「假出口、真退稅」方式冒退營業稅逾千萬元，國庫重傷，發函補徵稅款。

該公司否認杜撰交易，自稱電話卡是向台灣另一間公司購買，再轉賣至香港，並提供訂購單及發票佐證，但合議庭發現它從頭到尾未提出匯款單等付款證明，金流有問題，其他主張也被相關證人打臉，均不可採，補徵營業稅合理。

事實上，鑽漏洞侵蝕國家稅基手法行之有年，北區國稅局還曾查出桃園某上市科技公司，報運積體電路出口至香港，價格高達2.7億元，並虛報進項金額4.5億元，藉此冒退營業稅2200餘萬元，後遭補稅加罰鍰共1.6億元，得不償失。