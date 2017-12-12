嘉市南大門韓式料理店被砸 警逮回涉案7名男女

2017-12-12 23:28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市新生路「南大門」韓式料理店，今天晚間8點多突被20多名男女，持球棒上門砸店，店門口玻璃窗、店內桌子及電視，被砸得破爛不堪，店內外滿地玻璃碎片，嘉義市警方接獲報案，10點多查獲涉案的29歲賴姓主嫌等6男1女，還起出6把球棒跟鐵條；賴某供稱，因店老闆跟他的丈母娘有糾紛，於是找人替丈母娘出氣，警方依毀損罪嫌偵辦中。

警方調查，賴某丈母娘是該店的員工，因被老闆欺負還發生肢體衝突，為替丈母娘出氣，今晚揪友人上門砸店、為丈母娘出氣，而該店的老闆至今尚未出面。