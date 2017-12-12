高階版濫訟術？仇家面前撒錢再告侵占

2017-12-12 23:29

〔記者王捷／台南報導〕李姓「檢舉達人」在永康撒錢自稱要「賄絡警方」被逮，警方透露，這是李男拿手招，他與一名邱姓攤販口角，竟丟包9萬元到邱男家中，邱男把9萬元交給警方，事後李男取回現金後，佯稱他檢舉邱男違規擺攤，讓邱繳了許多罰款，9萬元是要補貼邱男，豈料邱信以為真，收錢後李男立刻到警所對邱男提告侵占，讓警方超級頭痛。

警方透露，李男大鬧永康分局一年來浮報2000多件，除了在警察機關撒錢外，還多次浮報110，撿到發票、紙屑就以遺失物報案，有浪費警力的嫌疑，起初警方都以妨害公務角度逮捕李，但幾次都讓李男閃過，讓李男更加囂張，永康分局為了李男還特別請問律師，最後以誣告罪來對付李男。

據了解，李男撒錢術不只用來對付警方，也用來對付「好朋友」，李男多次檢舉在路邊擺攤的邱姓男子違規設攤，兩人因此結識，今年11月李男突然從邱男家門外，打開邱家窗戶，丟了9萬元進邱家，邱得知李男難纏，立刻拿著9萬元到警所。

警方得知李男故技重施，要李男到警所取回現金，豈料李男又找上邱男，自稱因為常常檢舉邱男設攤，因此要邱男收下9萬元當作補償，豈料邱男一拿到錢，李就到警所提告邱男侵占。

警方一聽李男又來一次，找來李、邱兩人協調，勸李不要再做這種事，警方指出，最後李男沒有對邱男提告，有勸李男不要再做種事。