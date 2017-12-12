3警制伏難纏匪 鄰居阿伯：警察快來有人在打架！

2017-12-12 23:19

〔記者王捷／台南報導〕11月初警方獲得毒品線報，指稱有一群毒蟲，在舊台南縣組織毒窟，平日群聚在該毒窟吸毒、販毒，這個月11日警方打算收網，當時陳男早上剛吃完甘蔗配安非他命，看到偵查小隊來逮人，腎上腺素爆發，與3名偵查佐纏鬥，經過一翻扭打，陳男被壓倒在地，豈料這時鄰居阿伯走出家門，碎念「透中島」就在打架、快報警請警察來，這時偵查佐才喘氣說「我們就是警察」。

40多歲的陳男有毒品、搶奪等前科，11月初，警方從一件毒品案溯源，查出線索，得知陳男與友人在偏僻的鄉間租了一間公寓，以此公寓當作毒品交易、吸毒的場所。

經過一個多月的調查，警方發現陳男等人都是在白天聚集，因此決心在本月11日收網，豈料當時只有陳男在毒窟，他剛剛啃完甘蔗配毒品，精神狀況特別好，見到警方上門，與警方發生衝突，頻問是否有搜索票、警察服務證，並趁機逃亡。

3名幹探立即追上陳男，3警一匪扭成一團，驚動了毒窟附近的鄰居阿伯，當時正值午餐時段，阿伯看到4人打得差不多，陳男被壓制在地，碎念說，中午這麼熱還要打架，趕快報警通通抓走，這時偵查佐才臉紅氣粗地表明他們就是警察。

陳男被逮後，警方在毒窟搜出3小包毒品，還有啃了一半的甘蔗，並查出陳男是毒品通緝犯，將入監服刑2年多，訊後將陳男解送院檢歸案。

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