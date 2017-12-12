12/12 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-12-12 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月12日）開獎的第106000103期大樂透頭獎摃龜、第106000296期今彩539頭獎開出1注，可獨得800萬元，由基隆市仁愛區仁二路28號1樓的「發財神投注站」開出。

第106000103期大樂透中獎號碼為：「16、19、28、37、38、41。特別號：10。」頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得127萬5151元；參獎共44注獲得，每注可得5萬0327元；肆獎共110注獲得，每注可得1萬2941元；伍獎共1950注獲得，每注可得2000元；陸獎共2762注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7605注獲得，每注可得400元；普獎共3萬5243注獲得，每注可得400元。

第106000103期49樂合彩中獎號碼為「16、19、28、37、38、41」，四合共1注中獎，可獨得20萬元；三合110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3346注中獎，每注可得1250元。

第1060000296期今彩539中獎號碼為「06、09、21、23、39」，頭獎共1注獲得，可獨得800萬元；貳獎共151注獲得，每注可得2萬元；參獎共5503注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬0799注獲得，每注可獲得50元。

第1060000296期39樂合彩中獎號碼為「06、09、21、23、39」，四合摃龜；三合共109注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3878注中獎，每注可得1125元。

第1060000296期3星彩中獎號碼為「543」，正彩共42注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000296期4星彩中獎號碼為「1165」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」