雨天視線差 計程車三峽山區失控自撞路樹

詹男駕駛計程車自撞路樹。（記者余衡翻攝）

2017-12-12 20:21

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽白雞山區道路，今天傍晚6點多自撞車禍，1輛由56歲詹性男子駕駛的計程車，因雨天視線不佳，在一處彎道前失控撞向山壁旁路樹，車頭當場隆起變型詹男也因承受猛烈撞擊，一度暈眩車內無法自行脫困。

警、消人員獲報到場，發現詹男還坐在駕駛座，餘悸猶存的他意識清醒，但提及事發經過時只簡略表示雨天視線不佳，經救護人員初步檢視詹男頭部及左手擦傷，目前先送醫觀察後續再行釐清車禍原因。