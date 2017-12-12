C槽移到E槽 離職員工重製知名畫家作品判刑6月

2017-12-12 19:25

〔記者王定傳／新北報導〕「其美公司」由知名畫家、建築師陳其寬子女成立，前員工黃思揚把陳其寬作品檔案，上傳至家中桌上型電腦內方便作業，離職後卻未刪除，還把檔案從C槽移至E槽；新北地院認定此舉已違反著作權法中的重製侵害他人著作財產權罪，判刑6個月，可上訴。

據查，陳其寬是國際著名藝術家、建築師、畫家，美術史學家吳訥孫讚譽陳其寬為「300年來第一人」；另陳其寬與張大千合稱「3百1大千，5百1個陳其寬」；他過世後，其子女成立其美文創公司，將陳其寬遺物發展為文創事業。

檢警調查，黃男從102年2月起進入其美文創，103年8月間，公司懷疑他涉嫌盜取陳其寬真跡畫作提告，黃事後自請離職；檢警介入調查，認為他涉嫌侵占陳其寬「遙盼、長壽、山門、日出三峽」4幅版畫、2份資料、織錦畫及版畫保證書、手繪卡片等。

合議庭認為，這4幅版畫是複製畫，非真跡，其美文創根本沒有委託黃男或業者印製，黃男恐涉複製版畫嫌疑，非侵占，此部份應由檢方另案偵辦；至於涉侵占資料及保證書、卡片部分，合議庭則認為黃男並無犯意，判無罪。

不過，黃男於103年8月已離職，隔年1月間，他已非員工，卻把原本放在家中桌上型電腦的陳其寬作品檔案，從C槽移到E槽，違反著作權法。

黃男辯稱，在職期間，有經過授權使用陳其寬的數位圖檔，他為了工作方便，把檔案透過Dropbox雲端軟體，同步上傳到自己筆電、家中電腦，後因家中C槽空間已滿，才移至E槽；合議庭則認為，黃男當時已離職，不得擅自重製任何公司作品，判刑6月。