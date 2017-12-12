網拍交易起爭執 賣家寄包裹收件人寫「賤○」判罰

2017-12-12 19:35

〔記者王定傳／新北報導〕今年1月，廖姓買家與經營網拍的彭女因交易起爭執，彭女把商品寄出後，在包裝上，拿奇異筆把廖男的名字改為「賤○」，另又在評價區辱罵廖男「訟棍、精神異常」；新北地院認定物流人員及超商店員都可看到「賤」字，加上訟棍等侮辱字眼，依公然侮辱罪判罰金8千元。

據查，彭女在露天拍賣經營網拍，評價共有3千多筆，大部分是好評，有9筆極差評價，今年1月間，廖男向彭女下標購買刮鬍刀，後因廖男認為標題明明寫「有現貨」，實際卻缺貨，跑到彭女賣場評價區，給予極差評價。

廖男還抨擊：「標題明明寫有現貨，結果給我回缺貨，直接給我設立黑名單，沒有責任的黑心商人！」彭女不甘示弱說：「真的缺貨，有人比你早一個小時下標，您可以參考下標紀錄，您還說要我們要假交易、假好評，我們當然要把你加黑名單，請問您的好評都是假的嗎？」廖男見狀回說：「那我拒絕取消交易；你給我出貨！」

兩人在評價區爭執許久，一來一往，彭女指責廖男「欺騙假評價」，揚言若有侮蔑言論，將採法律行動，甚至嗆：「開店做久難免遇到你這種精神異常的買家」，廖回嗆：「法院我跑多了！拜託等你來告！等你」彭女聽聞回罵「看來您是專業騙評價的訟棍！」

後來，彭女果真把商品寄出，卻在包裹上，以奇異筆寫把收件人名字寫成「賤○」被告；法官認為，物流業者及超商職員等不特定人員，都能看到「賤」字，加上訟棍、精神異常，都構成侮辱，判罰金8千元；可上訴。