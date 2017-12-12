環保稽查員涉索賄當場被逮 要復職法院不准

2017-12-12 19:35

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府環保局前稽查員陸泓達，去年涉以裁罰手段向業者索賄，當場被逮、收押，並被解雇；陸男認為他適用勞動基準法，解雇過程不合法，提訴確認僱傭關係存在，新北地院法官認為，陸男屬公部門約僱人員，不適用勞基法，且他所為重創政府形象，解雇過程並無不法，判決敗訴。

據查，去年8月，陸泓達稽查樹林一家電鍍工廠時，向業者指稱污水處理已違反規定，須開罰80萬元且停工，業者不願停工相約私下談談，陸男借此暗示花錢買通，業者陸續支付15萬元，去年10月底，雙方相約第3次見面時，被廉政署人員當場逮捕，檢方訊後將他聲押獲准，並被解雇！

陸男認為，雙方屬不定期僱傭契約，適用勞基法，依該法規定，勞工須被判有期徒刑，未獲緩刑或易科罰金，才得以不經預告終止僱傭關係，不過，他的案件還在偵辦中，環保局未依規定在20日前預告，又未召開人評會，也沒給申訴機會，解雇過程於法不合。

陸男還指，僱用契約等均有規範，約僱人員涉犯職務上刑事犯罪處置方式，皆以起訴作為解雇要件，他只是幫業者代擬文件，頂多只是違反公務員服務法不得兼職規定非貪瀆。

法官則認為，雙方是依「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」辦理，非勞基法，他涉索賄當場被逮、收押，經媒體大幅報導，重創機關及公務員廉潔形象，環保局依僱用契約解雇，並無不法，況環保局有召開甄審暨考績委員會，通過解僱案，已完備法律程序。

申訴部分，法官認為，陸獲交保後，僅請求退還辦理離職手續時所溢繳的薪資，非環保局不給申訴機會；可上訴。