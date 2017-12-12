涉掏空全民電通 張俊宏判賠2億7375萬

2017-12-12 17:26

〔記者楊國文／台北報導〕前立委張俊宏因涉全民電通掏空、背信等案，被判3年8月確定，但發監前失蹤被通緝，前年初投案，今年初獲假釋，最高法院又以張涉淘空全民電通案將他判刑兩年，並提出附帶民事求償；高等法院今宣判，前全民電通董事長張俊宏、高層、會計師等6人應連帶賠償2億9799萬元，其中，僅張個人須賠償2億7375萬元，可上訴。

張俊宏被控在全民電通董事長任內，與前女友林慧珍等人，涉嫌以購買房地、投資銀行等方式，掏空全民電通資產，張的大部份犯行已經獲最高法院判刑3年8月確定，其餘犯行則發回高院更審。

最高法院今年初維持高院更一審判決，認定張俊宏從1999年起，涉購買台中不動產、投資怡鴻等2公司、投資1.5億元進行「歐盛銀行」外匯保證金交易等3項犯行，涉證交法等罪，判張2年徒刑，此外，全民電通並對張俊宏、財務總監林慧珍、會計師郭源泉等人提出民事求償2億9874萬元。

高等法院傳訊張俊宏出庭，張辯稱，相關事宜都交給他信任的專業經理人、財務人員負責，他個人並不知情。不過，高院合議庭依其他被告證詞、帳證資料，以及刑事判決，認定張主導背信等犯行，今判張等6人應連帶賠償全民電通2億9799萬元。因無法連繫上張俊宏，無法得知他對高院判決的看法。