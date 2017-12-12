1年謊報2000多件 濫訴達人警所撒錢控警貪汙

2017-12-12 17:19

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子是台南市警察局的頭痛人物，時常找機會找警方麻煩，拿手招數就是到警所撒錢，讓警方為了鉅款煩惱，甚至在路邊撿到衛生紙也要報案「拾獲遺失物」，警方若不受理就檢舉，12日凌晨，他報案自稱遭竊，豈料警方到場，李男竟指稱違停警方不處理，並與警方衝撞，警員忍無可忍當場將他上銬逮捕。

提到50多歲的李男，多數基層警員都罵聲連連，有警員說，李男經濟狀況不錯，常自稱早年遭到警方刑求，因此常找警方麻煩，曾有警員為了安撫他，與他當換帖兄弟，還幫李男搬家，沒想到最後一次口角，李男竟對警員提告，此後警方對李男敬而遠之。

警方透露，李男自持家裡有錢，最拿手的招數就是丟一筆巨款到警所，讓警方煩惱，沒想到今年8月，他竟然到警所丟了一筆3萬多元現金掉頭就想走，警員攔下他問他為何要丟錢，沒想到他竟稱這筆錢是要拿來行賄警方，被警方以涉嫌誣告罪函送。

檢方對李男處以緩起訴處分，沒想到李男又變本加厲，之前曾打110謊報車禍、自己機車遭毀損，讓警方疲於奔命，這些警方都忍了下來，沒想到12日又謊稱機車置物箱遭竊，直到警方到場後才指稱周圍違停，但事實上機車置物箱財物卻沒有遭竊。

警方勸導李男，不要浪費警力，警方是公共財，沒想到李男卻嗆警「督阿賀丟賀（剛好就好）」，並故意衝撞警員自稱受傷，最後警方忍無可忍以妨害公務、誣告最將李男逮捕。