中市又發生酒駕撞死人 警連3天下午大規模設點取締

不容民眾有白天喝酒不會取締的僥倖心態，警方今天下午取締酒駕大執法。（記者許國楨翻攝）

2017-12-12 17:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市街頭下午大白天就出現警方設置路檢點取締酒駕，由於相當罕見，看得過往民眾滿頭霧水，市警局交通大隊表示，因昨天下午有賓士男酒後開車撞死人，為此今日起連續3天擇定下午展開取締酒駕大執法，未來將不定期規劃該勤務，不容民眾有「白天喝酒，警方不會取締」的僥倖心態。

台中市54歲江姓男子昨天下午在西屯區酒店飲酒作樂之後，駕駛賓士車行經中市東區進德路與富榮街口時，撞上路邊施工的2名工人，將其中一名陳姓工人壓在車下，路人驚呼並拍打車窗要他停車，他停車查看一下，又上車猛加油門逃逸，把陳姓工人輾壓致死，路人看不下去，追逐圍捕這名惡棍，他又在另一路口肇事，警方與路人圍捕他時，他還反嗆「打我啊！」，惡形惡狀的言行引發公憤，他酒醒後又厚顏無恥說，「我是過失，又不是故意的」，因酒測呼氣數值高達1.15毫克，警方依公共危險等罪嫌送辦。

憾事發生後，警方意識到最近因天氣冷，民眾提前在中午用餐就吃燒酒雞等冬令進補，或應酬的機率增高，加上許多民眾普遍有「警察白天較不會取締酒駕」的心態，為此交通大隊要求全市14個分局，自今天起連續3天的下午1時到5時止，視轄區狀況在餐廳等密集的特定路段或路口，規劃取締酒駕路檢勤務，只是畢竟取締酒駕通常都是晚間或深夜進行，大白天就看到警方大陣仗抓酒駕，不免讓民眾滿頭霧水，還有人拍照後貼到臉書求解。

期間1名李姓貨車司機中午吃飯就喝酒，酒後開車行經7期重劃區的惠中路、市政北七路時，就遇到在4個路口執行封閉式路檢的警方，結果怎麼閃、怎麼轉都不是，當場被攔個正著，結果酒測值達0.63毫克，除了貨車當場被拖吊移置保管，還吃上公共危險官司，讓他頻搖頭，「大白天就抓酒駕，實在令人始料未及。」

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