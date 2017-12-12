調查局全台清查「空殼」公司 高雄有107家

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富案虛列公司資本額效應，調查局從本月初起全國同步清查類似違反公司法的「空殼」公司，總數高達數百家，其中，高雄地區就高達107家，調查單位正擴大偵辦中。
據了解，調查局高雄市調查處查獲12家記帳士與會計師事務所涉嫌在代辦客戶公司登記業務時，協助客戶取得民間短期資金，虛列資本額辦理公司登記。
經由12家涉案記帳士與會計師事務所代辦完成公司登記，虛列資本額的涉案公司有107家。
調查單位清查告一段落，將以違反公司法函送檢方偵辦。
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〔記者黃建華／高雄報導〕慶富案虛列公司資本額效應，調查局從本月初起全國同步清查類似違反公司法的「空殼」公司，總數高達數百家，其中，高雄地區就高達107家，調查單位正擴大偵辦中。
據了解，調查局高雄市調查處查獲12家記帳士與會計師事務所涉嫌在代辦客戶公司登記業務時，協助客戶取得民間短期資金，虛列資本額辦理公司登記。
經由12家涉案記帳士與會計師事務所代辦完成公司登記，虛列資本額的涉案公司有107家。
調查單位清查告一段落，將以違反公司法函送檢方偵辦。