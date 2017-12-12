挪用中影公款7.5億元 莊婉均明早（13日）發監執行

2017-12-12 16:44

〔記者錢利忠／台北報導〕中影前副董事長莊婉均，被控利用時任中影董事長蔡正元出國的機會，挪用公款7.5億元，最高法院依偽造有價證券等罪，累計判莊8年6月徒刑確定，其中9月徒刑可易科罰金；明早（13日）10點之前，莊婉均將向台北地檢署執行科報到發監執行。

最高法院認為，莊婉均未經中影董事會決議，侵吞中影財產，在不同時間的資金需求下，多次偽造中影公司取款憑條、匯款條和支票，逐次向銀行詐取中影帳戶存款，金額從數十萬元至2000多萬元不等，認定她觸犯偽造有價證券、偽造文書等7罪。

莊婉均在法庭上辯稱，提款投資前曾和蔡正元等人討論投資近江醫院和台中棒球場等案，獲得蔡正元同意後，才代表中影簽約投資；莊還主張，就算她違法多次提領中影帳戶款項，應該只成立1罪，不該判她7罪。

最高法院不採信莊婉均辯詞，認為蔡正元等人偵訊時，否認同意她提款投資，且就算蔡等人私下同意，根據公司法和中影內部章程規定，也不能當成是董事會的決議。另外，莊在不同時間的資金需求下，各自偽造中影單據提款，不能只算是1罪，應依刑法一罪一罰規定論罪，共成立7罪。

檢方查出，莊婉均自95年5月8日起擔任中影副董事長，到同年9月間，趁時任董事長蔡正元經常出國，利用保管公司大小章的機會，以投資開發案名義，陸續由公司支付土地開發基金、顧問費、預付土地款等，共挪用中影資金7億4932萬9000元，台北地檢署99年間將莊提起公訴。