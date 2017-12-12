陳慶男入府 熊光華：談海科館BOT、非獵雷艦

2017-12-12 16:21

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富公司取得205億元聯貸案，究竟有無外傳的「行政高層」介入？高雄地檢署今首度傳訊馬政府時代的總統府副秘書長熊光華，就2015年慶富公司董事長陳慶男帶財務顧問黃高明入府，究竟談什麼？熊光華表示，從頭到尾慶富都是向府方陳情該公司在基隆國立海科館的BOT案，獵雷艦案隻字未提，訊後獲請回。

總統府公佈近年慶富董事長陳慶男父子進入總統府的6次紀錄，5次發生在馬政府時期，有4次是應邀參加外賓國宴，其中一次陳慶男則帶財務顧問黃高明見了當時的總統府副秘書長熊光華。

雄檢今傳喚熊光華，調查陳慶男當年入府是為何事？熊光華向檢方表示，馬總統2014年到基隆海科館訪視時，陳慶男當天遞交一份陳情信給馬，當時他陪同馬出席，收下陳情信。

熊光華表示，慶富向府方陳情該公司在基隆國立海科館BOT案，於是循例函請行政院相關部會處理。由於該案項目複雜，因此在2014年3月，他曾與當時的公共工程委員會主委陳振川、教育部次長黃碧端等人，當面與慶富討論陳情內容，完全與獵雷艦案無關。

熊光華向檢方指出，後來在陳慶男要求進一步了解陳情處理進度下，才與陳慶男約在2015年12月9日於總統府內見面，當時也只是禮貌性會晤，前後大約30、40分鐘。

熊光華並向檢方表示，印象中當時陳慶男曾帶一人作陪，後來媒體披露，他才知道陪同者是黃高明。至於有立委質疑他曾找蕭長陸等人到府那次，則是討論嚴家淦故居列古蹟的事，與慶富公司風馬牛不相干。

熊光華訊後在庭外面對媒體訊問，他只說，「該說的都跟檢察官說了！」隨即快步離去。