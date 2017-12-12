為看歡樂耶誕城 「步青雲」新竹偷車載男友騎到新北

2017-12-12 16:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕無業郭姓男子裝扮酷似香港電影中「步青雲」角色，他追求李姓紅髮男多年，因李男告知郭男從沒看過新北耶誕城，郭男為見心儀的李男一面，潛入門宅偷機車、信用卡，從新竹一路騎車北上到新北市遊覽耶誕城，了卻心願後，郭男又盜刷信用卡支付房費過夜，隔天離去時，警方發現是贓車，將這對鴛鴦盜帶回法辦。

新竹市26歲郭男與18歲李男透過網路認識多年，卻從沒有見過面，郭、李2人日前在網路聊天時，李男提及沒看過新北耶誕城，郭為取悅李男，並見他一面，2人相約8日北上到新北市板橋參觀，郭男因為沒有交通費，又沒有交通工具，就潛入之前認識的邱姓網友家，偷了網友的機車、錢包及多張信用卡，然後騎著偷來的機車載著李男北上到新北市板橋區，2人一起參觀了新北耶誕城後，再利用偷來的信用卡盜刷支付食宿費用，在板橋過夜。

隔天下午郭男騎著車載李男在板橋四處閒晃，行經大觀路二段時，遇到轄區大觀派出所的巡邏警網，發現郭男騎乘的機車為贓車，攔下盤查後發現還有多張偷來的信用卡，將2人帶回派出所偵辦。郭男向警方坦承所犯的案件，並表示，自己是為了跟李男完成一起出遊的願望，才會做出這種犯法的舉動。而李男則向警方表示都不知情，但因說詞反覆，訊後警方仍依竊盜罪及偽造文書罪將2人移送。